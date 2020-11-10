Российским мусульманам запретили вступать в браки с представителями других религий. Такое решение вынесло духовное управление мусульман РФ.
"Совет улемов постановил: межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории России недопустимы", — сказано на сайте управления.
Управление ссылается на Коран, в котором есть пункт о том, что мужчины должны жениться только на женщинах, признающих их религию.
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