Российским мусульманам запретили браки с иноверцами

Российским мусульманам запретили вступать в браки с представителями других религий. Такое решение вынесло духовное управление мусульман РФ.

"Совет улемов постановил: межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории России недопустимы", — сказано на сайте управления.

Управление ссылается на Коран, в котором есть пункт о том, что мужчины должны жениться только на женщинах, признающих их религию.