Недавно в Instagram, YouTube и TikTok появились блоги челябинского священника Владимира Панарина.

В Челябинской епархии считают, что священнослужитель поднимает важные религиозные темы и разрешили ему вести страницы в социальных сетях.

Об этом рассказал руководитель информационно-издательского отдела Челябинской епархии Алексей Ермолюк.

"Молодой священник ощутил, что сейчас, когда люди столько времени проводят в соцсетях, это очень важно, что люди ценят возможность лично пообщаться, получить духовный совет. Для многих это общение открывает путь к воцерковлению, и они начинают читать уже серьезную духовную литературу, становятся прихожанами храмов.

Как блогер отец Владимир поднимает интересные и злободневные вопросы, и я знаю, что его труд востребован", — пояснил Ермолюк.