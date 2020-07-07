Глава Екатеринбургской епархии направил открытое письмо отцу Сергию

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал отцу Сергию открытое письмо.

В своем послании владыка пояснил, что ранее никак не комментировал поведение схимонаха, так как хотел уберечь Церковь от ненужного внимания. Но теперь вынужден обратиться к нему публично.

Правящий архиерей обвинил Сергия во лжи и клевете. В частности, он отметил, что тот лжет, когда говорит, что "храмы не закрывали ни во время чумы, ни во время "испанки". Владыка напомнил, что в эпоху правления российских императоров действовал устав о карантинах, в которых говорилось:

"При появлении чумы, все места народных собраний, не исключая присутственных мест, училищ и всех подобных заведений, по усмотрению главного местного начальства, закрываются".

Что касается высказываний схиигумена о закрытии храмов во время пандемии коронавируса, то митрополит Кирилл заявил, что это тоже клевета, так как в том, что в Екатеринбургской епархии храмы были открыты.

"Я уже не умоляю Вас, как раньше, покаяться и сохранить хотя бы монашество, но готов проявить снисхождение и найти Вам место для покаяния, если Вы еще помните, что это такое. Вступать с Вами в полемику, переубеждать и уговаривать я Вас не стану", — заключил владыка.

Ранее религиовед Роман Силантьев заявил, что схиигумену Сергию психиатрия пока еще может помочь.