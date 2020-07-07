Религиовед: схиигумену Сергию психиатрия пока еще может помочь

Бывший священнослужитель, а ныне лишенный сана схиигумен Сергий под занавес прошлой недели "отметился" очередной одиозной выходкой — опубликовал в интернете видеообращение с призывом собирать народное ополчение на случай — ни много ни мало — гражданской войны.

Долго ли будет "резвиться" схиигумен Сергий? И есть ли управа на лишенного сана священника?

Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.

Я считаю, что здесь помочь может психиатрия. Известны случаи, когда людей с более тяжелыми помешательствами смогли вылечить.

Помните, как два молодых человека на Камчатке хотели выехать в ИГИЛ и были сняты с самолета. Оказалось, что они живут крепким гомосексуальным браком, а в ИГИЛе хотели заработать деньги на операцию по смене пола одному из них. Эта история закончилась хорошо: их отправили на принудительное лечение, прокололи специальными средствами, они от всего вылечились — включая гомосексуализм — и теперь вернулись в общество нормальными людьми.

Поэтому не надо недооценивать силу медицины, лечится все, даже такое. Здесь все-таки более легкий случай.

Тем не менее санитаров в какой-то момент придется вызывать. Я недавно дописал книгу о новой группе сект так называемых Свидетелей СССР, которые считают, что Советский Союз жив и они — его законные власти.

У меня закрадывается подозрение, что тексты этим людям, которые по своим взглядам неоязычники, атеисты и товарищу Романову (схиигумену Сергию — Прим. ред.) пишут одни и те же люди. Даже цитаты одни и те же, я их наблюдал. Та же самая конспирология. Я полагаю, что если ситуация будет развиваться с такой же скоростью, в таком же направлении, его собственные адепты и привезут "батюшку" в специализированное лечебное заведение. Там все-таки люди не все с умственными повреждениями. Есть и нормальные. В какой-то момент они что-то неладное заподозрят. Хотя, может быть, уже и заподозрили. Есть все признаки параноидального бреда — вещь хорошо известная в психиатрии. Поэтому уголовное наказание ему не грозит именно по этой причине, что он просто невменяем.