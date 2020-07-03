Министр юстиции Турции заявил о том, что собор Святой Софии, который находится в Стамбуле, нужно "переделать" в мечеть.
Верховный суд Турции сообщил о том, что статус собора можно изменить, но только по указу президента.
О превращении собора в мечеть высказался патриарх Константинопольский Варфоломей.
"Превращение Святой Софии в мечеть настроит миллионы христиан по всему миру против ислама", — заявил он. Варфоломея процитировал Euronews.
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