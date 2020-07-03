Собор Святой Софии может стать мечетью

Министр юстиции Турции заявил о том, что собор Святой Софии, который находится в Стамбуле, нужно "переделать" в мечеть.

Верховный суд Турции сообщил о том, что статус собора можно изменить, но только по указу президента.

О превращении собора в мечеть высказался патриарх Константинопольский Варфоломей.