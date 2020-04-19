Из-за ограничительных мер для борьбы с коронавирусом нового типа многие россияне сомневаются, стоит ли вообще отмечать Пасху в этом году. Эти сомнения решил развенчать председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Конечно праздновать - это величайшее событие в человеческой истории! Для христиан вся человеческая история делится на этап до Воскресения Христова и после. Конечно, это самый главный праздник – православный, христианский", - утверждает представитель РПЦ.
"Все-таки это испытание при всей его серьезности, несравнимо с испытаниями, через которые проходили наши деды и прадеды, когда закрывались и взрывались храмы", - добавил Легойда.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.