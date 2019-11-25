Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

Корнилий выразил благодарность Владимиру Путину за то, что он возглавил процесс переселения старообрядческих семей из-за границы в Россию.

Он сообщил, что за последние 2-3 года переселили 130 семей старообрядцев.

Около 150 семей в следующем году готовы вернуться в РФ из Латинской Америки.

Путин спросил, сталкивались ли семьи старообрядцев с проблемам с переселением, на что митрополит Корнилий ответил, что "справляются с божьей помощью".

Он выразил благодарность Путину за процесс подготовки к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Корнелий подчеркнул, для старообрядцев это общий праздник.