Принято считать, что в Покров день связан с чудесным событием, которое произошло в X веке в Константинополе. Тогда люди в течение всей ночи читали молитвы в храме о том, чтобы высшие силы спасли их город. на их молитвы к ним явилась сама Богоматерь. Она молилась вместе с ними, а потом накрыла их омофором.
Что нужно делать в этот день?
В этот день нужно читать молитвы Богородице. Она отпускает грехи и дарит семейное счастье. Обращение к Пресвятой Деве должно начинаться со слов — "Богородице Дево, радуйся". Этот день следует проводить вместе со своей семьей. Можно устроить праздничное застолье.
Что нельзя делать 14 октября?
В этот день нельзя злоупотреблять алкогольными напитками, также нельзя переедать. Нельзя делать серьезных хозяйственных дел. Также нельзя ругаться с близкими и сквернословить.
Кроме того, в этот день нельзя брать деньги в долг.
ПриметаЕсли на 14 октября не выпадет снег, то его не будет до декабря.
Фото: youtube.com
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