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"Чеканка подорожала, а сдачу выдавать нужно": экономист рассказал, почему 5-рублевые купюры до сих пор пользуются спросом в России

Экономист Никита Масленников рассказал, почему 5-рублевые купюры пользуются спросом у граждан РФ

2:10
Экспертное мнение

Недавно появилась информация от Центробанка РФ о том, что 5-рублевые купюры заняли целых 3% от оборота банкнот в 2023 году. В связи с этим редакция портала Pravda. Ru обратилась за комментариями к руководителю направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никите Масленникову. Он рассказал, для чего нужны купюры с таким номиналом несмотря на то, что сейчас настолько все цифровизировано и большинство пользуется банковскими картами.

Экономист Никита Масленников рассказал, почему 5-рублевые купюры пользуются спросом у граждан РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Central Bank of Russian Federation is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"У Центрального банка есть целое подразделение, которое занимается покупюрным расчетом денежной массы. То есть, сколько каких купюр должно быть выпущено. И это все делается исключительно для удобства расчетов. Потому что прирост наличных денег на руках у населения в прошлом году, в целом, составил достаточно серьезную сумму", — отметил экономист.

Он добавил, что спрос на наличные у населения достаточно высокий. Люди считают купюры удобным, безопасным активом. Эксперты фиксировали серьезный рост наличного денежного обращения и наличной денежной массы в 2023 году.

"Поэтому раз есть спрос на наличные деньги, всегда возникает вопрос о том, как регулировать эту денежную массу, чтобы не возникало проблем в платежах и расчетах, в частности, сдавать сдачу в магазинах и тому подобное. В связи с этими во многом техническими проблемами, регулятор всегда вынужден корректировать состав, выравнивать долю различного рода купюр в денежном обращении. Что и было сделано", — высказался эксперт.

Ещё одной причиной возврата в оборот 5-рублевой купюры, по словам экономиста, стало то, что чеканка монет достаточно сильно подорожала. Чтобы сэкономить, было принято решение напечатать 5-рублевые купюры. Чуть раньше восстановили печать 10-рублевых. Кроме того, отметил Масленников, монеты чаще теряются.

"И это главная причина — обеспечение устойчивости расчетов у населения, которое сохраняет достаточно высокий спрос на наличные деньги. А дальше уже технические вопросы, которые, так или иначе, успешно решены", — резюмировал эксперт.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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