"Чеканка подорожала, а сдачу выдавать нужно": экономист рассказал, почему 5-рублевые купюры до сих пор пользуются спросом в России

Недавно появилась информация от Центробанка РФ о том, что 5-рублевые купюры заняли целых 3% от оборота банкнот в 2023 году. В связи с этим редакция портала Pravda. Ru обратилась за комментариями к руководителю направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никите Масленникову. Он рассказал, для чего нужны купюры с таким номиналом несмотря на то, что сейчас настолько все цифровизировано и большинство пользуется банковскими картами.

Фото: commons.wikimedia.org by Central Bank of Russian Federation is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository