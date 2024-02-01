"Чеканка подорожала, а сдачу выдавать нужно": экономист рассказал, почему 5-рублевые купюры до сих пор пользуются спросом в России

Недавно появилась информация от Центробанка РФ о том, что 5-рублевые купюры заняли целых 3% от оборота банкнот в 2023 году. В связи с этим редакция портала Pravda. Ru обратилась за комментариями к руководителю направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никите Масленникову. Он рассказал, для чего нужны купюры с таким номиналом несмотря на то, что сейчас настолько все цифровизировано и большинство пользуется банковскими картами.
"У Центрального банка есть целое подразделение, которое занимается покупюрным расчетом денежной массы. То есть, сколько каких купюр должно быть выпущено. И это все делается исключительно для удобства расчетов. Потому что прирост наличных денег на руках у населения в прошлом году, в целом, составил достаточно серьезную сумму", — отметил экономист.
Он добавил, что спрос на наличные у населения достаточно высокий. Люди считают купюры удобным, безопасным активом. Эксперты фиксировали серьезный рост наличного денежного обращения и наличной денежной массы в 2023 году.
"Поэтому раз есть спрос на наличные деньги, всегда возникает вопрос о том, как регулировать эту денежную массу, чтобы не возникало проблем в платежах и расчетах, в частности, сдавать сдачу в магазинах и тому подобное. В связи с этими во многом техническими проблемами, регулятор всегда вынужден корректировать состав, выравнивать долю различного рода купюр в денежном обращении. Что и было сделано", — высказался эксперт.
Ещё одной причиной возврата в оборот 5-рублевой купюры, по словам экономиста, стало то, что чеканка монет достаточно сильно подорожала. Чтобы сэкономить, было принято решение напечатать 5-рублевые купюры. Чуть раньше восстановили печать 10-рублевых. Кроме того, отметил Масленников, монеты чаще теряются.
"И это главная причина — обеспечение устойчивости расчетов у населения, которое сохраняет достаточно высокий спрос на наличные деньги. А дальше уже технические вопросы, которые, так или иначе, успешно решены", — резюмировал эксперт.
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