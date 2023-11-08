Политолог Межуев рассказал о позиции РФ по диверсиям на "Северных потоках"

2:12 Your browser does not support the audio element. Экспертное мнение

Сегодня, 8 ноября на заседании Совета безопасности ООН пройдет консультация по терактам на газопроводе "Северные потоки".

Фото: topcor.ru

Оно пройдет по запросу Российской Федерации.

Напомним, что взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. 27 сентября об этом сообщила компания Nord Stream AG.

Политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев рассказал, что в настоящее время информация по поводу официального расследования этого не курсирует в источниках.

"Ясно, что есть две версии. Одна версия высказывается американскими СМИ, естественно, с утечки из разведки о том, что это дело рук украинских террористов. С другой стороны, существует версия, выдвинутая американским журналистом Сеймуром Хершем, с очень детальным описанием, кто за этим стоит — американцы. Виноваты американцы" — рассказал Межуев.

Главная позиция России, по словам Межуева, заключается в том, что ее оттесняют от процесса расследования и не дают проводить соответствующие розыскные мероприятия, которые ведут Германия и другие европейские страны.

"Поскольку Россия не допущена, у нее есть основания считать, что здесь речь идет не об ответственности украинской стороны. Речь идет о какой-то большей провокации со стороны, в том числе, Соединенных Штатов Америки. Поскольку эта информация носит чувствительный характер, задевает не только Россию, но и Германию" — отметил эксперт.

Межуев также утверждает, что негласно можно считать, что расследование Сеймура Херша может быть основой для официальной позиции России по вопросу о взрывах на Северных Потоках в силу отсутствия доступа к процедуре расследования у РФ. Напомним, что по версии журналиста, операцию провели военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки.

В расследовании утверждается, что президент США Джо Байден знал о проведении операции.

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