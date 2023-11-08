Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-разведчик США Риттер предсказал свержение Зеленского бойцами ВСУ
У ВСУ нет никаких шансов, а НАТО ещё будет умолять Москву остановить продвижение войск
Депутат Госдумы Гусев: только 20% мигрантов имеют разрешение на работу в России
Компания из Амстердама предложила использовать воду из канализации для обогрева домов
В Москве силовики забрали в отдел воспитанников детского сада из-за жалобы жительницы многоэтажки
Трейлер новой GTA 6 появится в декабре
У мегапроекта завода СПГ в США закончились деньги
Психолог посоветовала не сравнивать себя с другими и помнить о своей уникальности
Терапевт отговорила пить антибиотики без назначения врача

Политолог Межуев рассказал о позиции РФ по диверсиям на "Северных потоках"

2:12
Экспертное мнение

Сегодня, 8 ноября на заседании Совета безопасности ООН пройдет консультация по терактам на газопроводе "Северные потоки".

Политолог Межуев рассказал о позиции РФ по диверсиям на "Северных потоках"
Фото: topcor.ru

Оно пройдет по запросу Российской Федерации.

Напомним, что взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. 27 сентября об этом сообщила компания Nord Stream AG.

Политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев рассказал, что в настоящее время информация по поводу официального расследования этого не курсирует в источниках.

"Ясно, что есть две версии. Одна версия высказывается американскими СМИ, естественно, с утечки из разведки о том, что это дело рук украинских террористов. С другой стороны, существует версия, выдвинутая американским журналистом Сеймуром Хершем, с очень детальным описанием, кто за этим стоит — американцы. Виноваты американцы" — рассказал Межуев.

Главная позиция России, по словам Межуева, заключается в том, что ее оттесняют от процесса расследования и не дают проводить соответствующие розыскные мероприятия, которые ведут Германия и другие европейские страны.

"Поскольку Россия не допущена, у нее есть основания считать, что здесь речь идет не об ответственности украинской стороны. Речь идет о какой-то большей провокации со стороны, в том числе, Соединенных Штатов Америки. Поскольку эта информация носит чувствительный характер, задевает не только Россию, но и Германию" — отметил эксперт.

Межуев также утверждает, что негласно можно считать, что расследование Сеймура Херша может быть основой для официальной позиции России по вопросу о взрывах на Северных Потоках в силу отсутствия доступа к процедуре расследования у РФ. Напомним, что по версии журналиста, операцию провели военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки.

В расследовании утверждается, что президент США Джо Байден знал о проведении операции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом Михаил Плисюк Фёдор Тютчев: самый русский поэт прожил десятилетия вдали от России Сергей Лебедев
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Последние материалы
Житель Крыма, заподозрив жену в измене, поджёг чужую машину
Политолог Галицкий: Залужный может убить Зеленского, чтобы отвлечь Запад
Стоматолог сообщил о возможности отрастить третий комплект зубов
Все панды из зоопарка в Вашингтоне отправляются в Китай
Перед тем, как попасть в больницу, Юрий Соломин был в прекрасном настроении на репетиции
Экс-морпех США Хо: Зеленский нарушил обещание о мирных переговорах с Путиным
Следователи установили сильнодействующий яд в торте и виски для лётчиков в Армавире
Пижамная вечеринка и виртуальные мастер-классы: восемь увлекательных способов развлечься, когда бюджет ограничен
Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, выходя из супермаркета
Гинеколог Хвостанцева рассказала, как можно забеременеть без полового акта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников