Зачем мамам платить зарплату - о новом проекте закона из первых рук

Идея о том, что неработающим мамам-домохозяйкам было бы неплохо платить зарплату от государства, некоторое время витавшая в воздухе, начала приобретать реальные очертания.

В Госдуме группа депутатов от "Справедливой России" занялась разработкой соответствующего законопроекта.

Что именно это будут за выплаты и кто сможет на них претендовать, корреспонденту "Правды.Ру" рассказал автор инициативы Олег Шеин, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

С чего вдруг?

— Мы хорошо понимаем, что для простого воспроизводства населения, то есть чтобы нас оставалось столько, сколько есть, надо, чтобы на двух взрослых приходилось двое детей. История понятная.

На сегодняшний день это не так. Рождаемость в России сильно упала. И только в четырёх регионах — Чечне, Туве, Горном Алтае и на острове Сахалин — из 85 мы обеспечиваем такое простое воспроизводство населения.

В 81-ом регионе детей намного меньше. И в среднем в России на четверых взрослых приходится трое детей.

Если мы эту ситуацию не поменяем, то по мере ухода из жизни современного поколения лет так через 50 нас будет на четверть меньше. Причем средний возраст сильно постареет.

Соответственно, приток молодёжи с новыми знаниями, новыми навыками, новым восприятием окружающего мира будет намного меньше, что неизбежно повлечёт за собой:

экономическую депрессию,

проблемы с пенсионным обеспечением тех, кто сегодня далеко не пенсионер, но будет им в середине века,

общей бедностью.

Поэтому мы должны выйти на порог: на двух взрослых двое детей.

Как это можно сделать?

Мы всегда должны смотреть на опыт других этносов, других сообществ людей, как это у них происходит.

И здесь самый яркий позитивный пример — Франция. Это страна, которая и ментально к нам достаточно близка, и крупное государство, которое тоже испытывало сложности с демографией, но их успешно преодолела.

Во Франции рождаемость в 1,5 раза больше, чем в России, вовсе не за счёт того, что приехало много арабов.

Почему? Потому что во Франции есть очень серьёзные, сильные программы материального характера.

Часть из них уже сегодня Россией принята, в частности, выплаты на детей до достижения трёх лет.

Но во Франции существует модель ежемесячных выплат до достижения детьми возраста 20 лет. Цифры не запредельно большие — порядка €80 в месяц, но они есть.

Очевидно, что это дорога, по которой можем и мы пойти.

У нас есть наш внутренний пример — остров Сахалин. На Сахалине есть серьёзный местный бюджет, суммарно коэффициент рождаемости увеличился с 1,5 до 2. Это математические расчеты:

1,5 ребёнка на двух взрослых, теперь два ребенка на двух взрослых.

На Сахалине русское население. Небольшая доля татар. Но татары — совершенно европеизированный народ. Сахалин — урбанизированный остров, почти все люди там живут в городах. И за счет сильнейших финансовых решений и серьезных финансовых влияний там удалось демографическую ситуацию исправить.

Сегодня на Сахалине рождаемость выше, чем в Дагестане, Татарстане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. То есть это яркий пример того, как можно и нужно работать.

Соответственно, в этой связи мы действительно будем сейчас разрабатывать федеральный законопроект, направим его официально в правительство. Это положено по правилам рассмотрения законопроектов.

Я уверен, что сначала мы от правительства получим отрицательное заключение. Но мы ведь подобное проходили раньше. То есть именно наша социалистическая партия, которая по-другому называлась тогда — она называлась партия "Родина", — была инициатором в свое время идеи материнского капитала.

И тоже нам говорили, что это популизм, это невозможно. Оказалось, возможно. И больше того, оказалось, по пути маткапитала можно сделать дополнительные решения. Мы видели это в выступлении президента.

Оказалось возможным семьям выплатить по 10 тысяч рублей. И сейчас еще по 5 тысяч рублей независимо от доходов.

То, что мы говорим, можно делать, нужно делать. Ничего более важного в стране, чем сохранение народонаселения, нет. Мы не стоим перед угрозой демографического бума, его не будет. Мы осуществили демографический переход, у нас нет истории, при которой, как в Китае, нам нужно было сдерживать рождаемость, она повсеместно падает, даже в Чечне. В Чечне 15 лет назад на двух взрослых было 3,5 ребенка, а сейчас 2,5. Чечня туда же идет, куда все остальные. Просто не пришла ещё. А все остальные уже пришли. Это будущее не очень радужное.

Потому что это вопрос не только о том, что у людей будет мало детей, а те, кто останутся, будут жить в бедности, потому что это режет по экономике и по доходам.

- Что конкретно будет прописано в документе?

— А это будет у нас после 10 января. Нам надо посидеть, спокойно посчитать, посмотреть. Мы это будем делать.

Я высказал мысль в одном из интервью, мысль была масштабно поддержана. Мы видим активную реакцию Общественной палаты, Комитета по труду, соцполитике Госдумы, Национального родительского комитета, высокий интерес медиа.

Эта идея легла, очевидно, на добрую почву. Поэтому мы будем делать в период новогодних каникул текст, после праздников отправим его в правительство и дальше будем вносить в Государственную Думу.

- Всем мамам или только домохозяйкам?

— Нельзя делить домохозяйки — не домохозяйки.

Прежде всего потому, что в этом случае мы будем стимулировать неофициальную занятость. Неофициальная занятость — это большая проблема, она бьет по людям:

человек, кто неофициально трудоустроен, очень уязвим, начальник может обмануть по зарплате, вызвать на неоплачиваемые сверхурочные работы, уволить просто по принципу "хочу — не хочу". Плюс, это сильные выпадающие налоги, местные, муниципальные налоги, не в федеральную казну. И выпадающие деньги в Фонд медицинского страхования. У нас нельзя стимулировать неофициальную занятость.

Поэтому решение, конечно, должно распространяться на всех.

Мы можем пообсуждать, надо ли деньги платить семье Абрамовича — это отдельная история. Но то, что это не должно быть зажато в конструкте "принесите миллиард справок" — это тоже не должно быть такого.

- Какие условия для назначения такой "зарплаты"? Сколько детей дадут право на получение?

— Во Франции и на Сахалине какая система? Там выплата идёт равными долями. Один ребёнок — €80 евро во Франции, два ребенка — 160, три ребёнка — 240. Вот такая система.

- Это будет альтернатива "детскому пособию"?

— Нет, конечно. Безусловно, мы должны прийти к дополнительным выплатам. Мы видим ряд правильных принятых решений. И здесь есть отдельная позиция Путина как президента страны, который тоже эти вызовы видит. И мы все являемся свидетелями того, что он эту повестку постоянно очень последовательно ведёт.

Но мы видим и другое: решения, которые приняты сегодня, замечательные, хорошие решения, но они не являются достаточными. Это тоже понятно. Значит, требуются дополнительные мероприятия. Это не выдача только денег должна быть.

- Для назначения такой зарплаты это должны быть семьи с детьми?

— Да, конечно.

- И это может быть родитель-одиночка?

— Да, конечно.