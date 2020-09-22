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Колебания курса рубля будут. Но не фатальные

Экономист и финансовый консультант Виталий Калугин в понедельник спрогнозировал резкий "скачок" доллара сразу после выборов в США. А ещё - чтоб народ не расслаблялся — 10%-ое подорожание в ноябре техники и автомобилей.

Колебания курса рубля будут. Но не фатальные

Настало время покупать, не откладывая? Или всё не так фатально?

На тему поведения доллара и скачков цен корреспондент "Правды.Ру" поговорил с доцентом кафедры политической экономии МГУ, экономистом и политологом Максимом Чирковым.

— С моей точки зрения, прогноз по своей форме правильный. Единственное, я бы не стал, конечно, точные параметры вроде 68 или 85 рублей задавать. Потому что это достаточно сложно на самом деле предсказать.

Но что можно точно сказать: действительно при победе Трампа рубль, скорее, будет укрепляться, кстати, даже, может быть, более существенно, чем в озвученном ранее прогнозе.

Я этого не исключаю. Поскольку Трамп проводит очень яркую стимулирующую политику, стимулируя экономику дополнительными деньгами. Фактически, он уже это делает достаточно долгое время. И, соответственно, идеи Трампа — это, конечно, стимулирование национальной экономики для того, чтобы производства работали в Соединенных Штатах, чтобы уменьшить безработицу. И его избирательная кампания на самом деле зависит, насколько эффективно в последний месяц перед выборами будет это все проводиться, насколько вырастит индекс Доу-Джонс и другие американские индексы. Потому что Трамп как раз в своих агитационных речах, в своих достижениях и, возможно, целях на будущее ставит стимулирование национальной экономики.

И это как раз напрямую связано с вливанием долларовой ликвидности в экономику и с вероятным ослаблением доллара. В этом смысле, с моей точки зрения, присутствие Трампа в качестве президента США все-таки приведет к ослаблению доллара для создания большей конкурентоспособности американской экономики. Соответственно, если доллар будет в корзине мировых валют ослабляться, то он к рублю будет несколько слабее, чем сейчас, несколько ниже, чем сейчас.

Кроме того, мы понимаем, что у Байдена, как основного конкурента Трампа, все-таки антироссийская риторика больше присутствует. И в случае его прихода к власти усиливается риск санкций.

  • Понятно, что для российского рубля в любом случае Трамп как президент США гораздо выгоднее, чем Байден.

Да и ослабление рубля в случае прихода Байдена будет не особо значительным. Все-таки 85 рублей за доллар — это слишком. Конечно, Байден — это, скорее, негатив для России, для российской экономики, для российского рубля.

Но надо учесть факт, что в пользу укрепления рубля все-таки сработает окончание пандемии. Экономически понятно, что все страны мира выходят из пандемического кризиса с ограничениями, но производство начинает возобновляться практически по всем отраслям.

  • Кстати, растущая нефть добавит стабильности рубля.

Я согласен с прогнозом, что в случае прихода Трампа рубль укрепится, а в случае прихода Байдена рубль, скорее, будет снижаться.

То есть, запасаться долларами, равно как и избавляться от них — у кого есть — не стоит?

— А зачем? В смысле, зачем нам в России вообще доллары? У нас есть своя национальная валюта. И — уж поверьте, я знаю, о чём говорю — сбережения лучше держать в рублях.

У меня, например, все мои сбережения в рублях. Я сейчас абсолютно честно.

Пока есть деньги, они в рублях. Дальше надо выбирать, может быть, на что-то их потратить, может быть, во что-то их вложить. Деньги должны работать.

А просто хранить долгое время деньги в любой валюте — это бессмысленное занятие, потому что любая валюта обесценивается, что доллар, что евро, что рубль, что юань. Это свойство наших фиатных валют нынешних, которые не имеют реального номинала, выраженного в чем-то реальном. Если образно выразиться — хранение денег в валюте равносильно как носить воду в дуршлагах с маленькими дырками и с большими дырками, — она все равно выльется. Это неэффективно.

Этот же экономист "предсказал" 10%-ое подорожание в ноябре техники и автомобилей. Настало время покупать, не откладывая?

По поводу подорожания я все-таки думаю, что-то подорожание, которое было связано с ослаблением курса национальной валюты, в основном уже прошло. Поэтому подорожание, наверное, будет чуть выше инфляции, которая сейчас находится на исторически низком уровне.

Но чрезмерного подорожания я бы не стал ожидать. Тем более если мы говорим о бытовой технике и об автомобилях. Все-таки уже курсовые колебания внесли некоторые изменения в стоимость:

На рынке реально был отложенный спрос, который в последний месяц-два реализовался.

Это хорошо видно по статистике продаж автомобилей. Прямо резкий рост пошел. И не только по авто — мы видим резкий рост фактически по всем группам товаров. Потому что люди 3 месяца были лишены возможности нормально что-то покупать. И вот теперь так называемый отложенный спрос реализуется.

А в ближайшие месяцы он прекратится. Начнут работать фундаментальные факторы.

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