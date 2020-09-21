Экономист: курс рубля будет зависеть от выборов в США

Внимание мировой общественности не случайно приковано к предвыборным дебатам в США. О того, кто займёт Овальный кабинет в ноябре будет во многом зависеть экономика многих стран. В том числе и России.

Так считает экономист Виталий Калугин, независимый финансовый консультант.

"Дальнейшая судьба рубля зависит от того, кто победит на выборах в США", — заявил он в интервью порталу URA. RU.

По словам экономиста, ситуация с рублём может "измениться кардинально":

"Если победит Трамп, то можно ожидать, что доллар будет "стоить" в районе 68 рублей. Если выиграет Байден, то доллар может подорожать и до 85 рублей. Тогда следует ожидать резкого скачка цен. Резкого, но краткосрочного".

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