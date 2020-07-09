Вирусолог: антипрививочники не правы в корне

Опрос общественного мнения, проведенный в Великобритании, показал, что в стране крепнет антипрививочное движение против вакцины от COVID. И что каждый шестой житель страны не пойдет делать прививку, когда вакцина, наконец, появится.

- А как наши активисты аналогичного движения себя проявляют сейчас? Агитируют ли против вакцины? Или пока помалкивают?

Об этом "Правде.Ру" рассказал Виктор Зуев, вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи.

- В России, к сожалению, есть такое течение антипрививочников. Оно у нас сравнительно молодое. Все еще помнят, что в советское время у нас был обязательный календарь прививок, никаких других мнений не существовало. Именно поэтому наша страна отличалась совершенно замечательным уровнем профилактики инфекционных заболеваний.

Эти антипрививочные взгляды возникли после рассвета так называемой свободы слова, свободы мнений, свободы высказываний — с пониманием свободы в совершенно неограниченных рамках, что абсолютно неправильно.

Почему? Я вам поясню. Здесь очень простая ситуация.

Лучшего средства против инфекционного заболевания, чем прививки, не существует.

Все разговоры о том, что после прививок могут быть осложнения, базируются на исключительно незначительном проценте этих осложнений.

Да, такие осложнения могут быть. Причем они стали появляться в последние десятилетия. Почему? Потому что мы стали меняться качеством своего здоровья. Меняется жизнь. Есть такая замечательная латинская пословица: Tempora mutantur et nos mutamur in illis (времена меняются, и мы меняемся вместе с ними).

Действительно, за все в этой жизни приходится платить, приходится платить за все те дары цивилизации, которые мы с вами получаем.

Сейчас у нас ухудшается экология. У нас ухудшается воздух, которым мы дышим, особенно в больших городах. Ухудшается качество продуктов. Вдруг выясняется, что в молочных продуктах какая-то доля какого-то пальмового масла, о котором мы раньше вообще ничего не слышали.

В этой связи, конечно, расцветают такие болезни, как аллергия. Аллергия стала болезнью века.

Но, тем не менее, постулат о том, что лучше прививок на свете против инфекционных болезней средства нет, остается на своем месте. Поэтому, если вдруг вы сомневаетесь в качестве здоровья своего ребенка, что он может быть аллергиком, пойдите и проверьте его здоровье, прежде чем решить вопрос о вакцинации.

Сейчас против ряда инфекций существует не одна, а несколько вакцин:

есть убитые;

есть инактивированные;

есть приготовленные с помощью технологий молекулярно-биологических.

Масса всяких вакцин. Выбор есть. И прививаться надо.

Но наши герои-антипрививочники подхватили всю идею из-за рубежа. Что ответить? Об этом можно только сожалеть. Больше ничего.

Что касается коронавирусной инфекции

Коронавирус, когда закончится пандемия, станет в ряд известных пневмотропных вирусов, как вирусы гриппа, с которыми мы уже сроднились. Мы знаем, что два раза в году поздней осенью и ранней весной у нас происходят сезонные вспышки гриппа. Мы к этому готовы.

Мы к этому готовы почему?

Мы знаем, что это случится, поэтому у нас есть вакцина. И я ратую за нее не для красного словца. Я с вирусом гриппа жил "в обнимку" лет 40, наверное, начиная с 1954 года. И, конечно, тогда ни я, ни моя лаборатория никогда не прививались.

Но когда я перестал работать с вирусом гриппа, а это случилось уже много лет назад, я теперь каждый сентябрь иду в поликлинику, благо она расположена у меня во дворе, и прививаюсь против гриппа. Каждый год.

Такая же история у нас должна сложиться и с коронавирусом. Наш Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готовит вакцину. Я думаю, что она будет первая. Я верю, что она будет лучшая. Верю потому, что наш центр имени Гамалеи уже показал себя на примере вакцины против более серьезного инфекционного агента. Это вам не коронавирус, где смертность где-то 1% плюс-минус. А сейчас у нас даже демонстрировали, что смертность где-то 0,9%.

У нас сделали вакцину против лихорадки Эболы. Там смертность достигает чуть ли не 100%.

И та вакцина оказалась лучшей в мире. И благодаря этому наших разработчиков приглашали в Женеву, они делали сообщение во Всемирной организации здравоохранения. Эти же люди сейчас приготовили вакцину против коронавируса, которую уже испытывают на людях.

И пока эта вакцина проходит испытания очень благополучно. Недаром наш директор, академик Александр Леонидович Гинцбург, сообщил, что где-то в августе ее можно будет передавать в производство. И мы будем прививаться. Никаких страхов не надо испытывать в отношении этого коронавируса.

- Можно ли говорить о том, что в России растет движение антипрививочников против вакцины от COVID?

- Нет, нельзя говорить. Нет, это не единичные случаи, к сожалению. Но все-таки, слава Богу, это не превалирует у нас в стране, как мне кажется. Это мое мнение, оно может быть необъективным.