Каждый шестой британец откажется от вакцины Covid-19

Каждый шестой британец откажется от вакцины против коронавируса, когда она станет доступна.

Таковы данные проведенного в стране на фоне значительного роста анти-вакцинационных настроений в социальных сетях опроса.

ДЛЯ СПРАВКИ: 150 крупнейших анти-вакцинационных страниц в британских соцсетях и каналов на YouTube, отслеживаемых CCDH, собрали около 8 млн активных подписчиков с начала коронавирусного кризиса.

Некоторые из этих страниц публикуют рассказы о теории заговора, например,

что Билл Гейтс создал пандемию,

что вакцины вызывают Covid-19,

что тесты на коронавирусную вакцину вызвали бесплодие женщин.

Вирусологи в растерянности:

такие настроения среди населения представляют собой угрозу для усилий по сдерживанию заболевания.

"Наша надежда на возвращение к нормальной жизни основывается на том, что ученые разрабатывают успешную вакцину от коронавируса,-сказал Имран Ахмед, главный исполнительный директор Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH), некоммерческой организации, которая заказала это исследование. - Но безответственное решение компаний социальных сетей продолжать публиковать антивакцинную пропаганду означает, что вакцина может быть не эффективна в сдерживании вируса. Цена за их жадность-это цена, которую они платят своими - и нашими - жизнями."

Опрос

Опрос проводился компанией YouGov по заказу CCDH. Респондентов спрашивали о том, верт ли они, что вакцина, эффективно защищающая от коронавируса будет разработана, и пойдут ли они делать себе прививку.

16% взрослых британцев ответили, что "вероятно" или "определенно" будут избегать вакцины Covid-19.

Опрос 1663 человек выявил различия между теми, кто получает большинство своих новостей из социальных сетей, и теми, кто больше полагается на традиционные средства массовой информации: