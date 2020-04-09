Демократы повторили опыт 2016 года. Они убрали из гонки за президентское кресло неугодного кандидата.
Такое мнение высказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Он прокомментировал новость о том, что Берни Сандерс вышел из президентской гонки. По словам эксперта, есть две причины, по которым политик принял такое решение. Первая — очевидное отставание перед другими кандидатами.
"Вторая причина — за Байденом идет политическая элита Демократической партии. Сандерс — это лидер такой молодежной радикальной революции. Это такой неформал, который ведет за собой недовольную молодежь Америки, студенчество. А руководство Демократической партии, естественно, не хочет допустить его к выдвижению на съезде. Поэтому они прилагали усилия для того, чтобы Сандерс не вышел в качестве претендентов кандидата на съезд", — отметил Валерий Гарбузов.
По мнению эксперта, сейчас основная ставка будет сделана на Байдена. Вероятнее всего, его выдвинут на съезде Демократической партии, который запланирован на лето.
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