Берни Сандерс выходит из президентской гонки

Берни Сандерс, 78-летний сенатор от штата Вермонт, США, объявил о принятом им решении прекратить участие в борьбе за президентский пост.

Таким образом, единственным противником Дональда Трампа на предстоящих выборах остался демократ Джо Байден.

Сандерс обратился к избирателям из своего дома в Вермонте:

"Решение выйти из гонки было для меня сложным и болезненным. Однако я не могу с чистой совестью продолжать кампанию, которая не приведет к победе, это уже понятно, и которая помешала бы важной работе, требуемой от всех нас в этот трудный час", — сказал теперь уже экс-кандидат на пост хозяина Белого дома.

Сандерс ясно дал понять, что будет активно поддерживать Байдена, своего соратника по партии:

"Вместе мы уже в ходе предвыборной кампании изменили американское сознание относительно того, какой нацией мы можем стать. Мы знаем, как вести эту страну крупным шагом вперед в бесконечной борьбе за экономическую справедливость, социальную справедливость, расовую справедливость и экологическую справедливость".

Сандерс назвал Байдена "очень порядочным человеком " и сказал, что он будет работать вместе с бывшим вице-президентом, чтобы "одолеть" Трампа в ноябре.