Берни Сандерс, 78-летний сенатор от штата Вермонт, США, объявил о принятом им решении прекратить участие в борьбе за президентский пост.
Таким образом, единственным противником Дональда Трампа на предстоящих выборах остался демократ Джо Байден.
Сандерс обратился к избирателям из своего дома в Вермонте:
"Решение выйти из гонки было для меня сложным и болезненным. Однако я не могу с чистой совестью продолжать кампанию, которая не приведет к победе, это уже понятно, и которая помешала бы важной работе, требуемой от всех нас в этот трудный час", — сказал теперь уже экс-кандидат на пост хозяина Белого дома.
"Вместе мы уже в ходе предвыборной кампании изменили американское сознание относительно того, какой нацией мы можем стать. Мы знаем, как вести эту страну крупным шагом вперед в бесконечной борьбе за экономическую справедливость, социальную справедливость, расовую справедливость и экологическую справедливость".
Сандерс назвал Байдена "очень порядочным человеком " и сказал, что он будет работать вместе с бывшим вице-президентом, чтобы "одолеть" Трампа в ноябре.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.