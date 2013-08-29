На чьё покровительство в Грузии рассчитывает Саакашвили

Михаил Саакашвили, намеревающийся вернуться в Грузию, попытается устроить в стране очередную цветную революцию.

Так считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Саакашвили напоминает мне "Летучего голландца" — корабль без руля и без ветрил, без команды, который носится по морю. Тем более что его жена — голландка, поэтому в наборе его паспортов, видимо, есть и голландский паспорт тоже. Саакашвили — это человек без границ. Для него границы, гражданство — понятия абсолютно условные", — сказал Жарихин в эфире радио Sputnik.

Сейчас, отметил Жарихин, Саакашвили оставил в стороне реформирование украинской экономики, за которое он так ратовал последние годы, и решил вернуться на свою родину, чтобы в очередной раз "осчастливить" Грузию.

"Но его там не ждут. Более того, он осужден судом и должен отсиживать тюремный срок. Потому действующий президент Грузии была удивлена тем, что Саакашвили так рвется в родные пенаты. Видимо, хочет посидеть в той самой реформированной грузинской тюрьме", — сказал Жарихин.

Саакашвили надеется на помощь из США.

"Дело в том, что Саакашвили совершает свои кульбиты не случайно. Он является человеком неоконов (неоконсерваторы — прим. ред) в США. Сенатор Джон Маккейн, ныне покойный, был его политическим отцом, поэтому границы Саакашвили переходил не так, как их переходят другие люди. Он, видимо, надеется, что и в Грузии люди неоконов его защитят.

Поэтому я не исключаю, что будет попытка устроить очередную цветную революцию в бывшей собственной стране", — говорит Владимир Жарихин.

Напомним, что Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году.

Вот, что тогда рассказывала об этом "Правда.Ру"

Саакашвили не хочет быть зеброй и в тюрьму

Уходящий со своего поста по окончании срока президент Михаил Саакашвили заявил, что его коллега Владимир Путин хочет увидеть его мертвым или за решеткой, и призвал США помочь обуздать рост влияния России в Грузии. Саакашвили уповает на грузинский народ, который "все расставит на свои места", но народ это уже давно сделал и не в пользу президента.

Саакашвили также заявил в интервью агентству Bloomberg, что премьер-министр Бидзина Иванишвили хочет арестовать его по сфабрикованным обвинениям в коррупции по просьбе Путина. "Условия России вполне ясны: я должен быть либо убит, либо посажен в тюрьму. Этого хочет Путин", — уверен Саакашвили.

Саакашвили полагает, что Иванишвили, является сообщником российского президента и подчеркивает, что его и премьера может рассудить только грузинский народ. "Посмотрим, кто кого задержит. Я не зебра Иванишвили, или какое-нибудь домашнее животное, чтобы он меня задерживал и сажал в клетку. Одно — это его желание, а второе — что будет реально. Грузинский народ поставит все на свои места. Что касается меня, то меня рассудит история, а не какой-нибудь директор зоопарка", цитирует Bloomberg. Ранее Саакашвили утверждал, что является личным врагом российского руководства, поскольку " пока я жив и свободен, Путин никогда не восстановит свое положение на постсоветском пространстве". Наладить отношения с Россией, по его мнению, можно лишь в том случае, если грузинский народ готов "отказаться от важной части своей территории, отказаться от развития, от надежды на будущее".

Чем ближе срок сложения полномочий (в октябре в Грузии пройдут выборы президента), и соответственно, лишения статуса неприкосновенности, тем больше Саакашвили беспокоит его дальнейшая судьба. Оставим в покое манию преследования и попробуем разобраться по существу, есть ли у президента основания для опасений быть привлеченным к суду?

Читайте также: Грузия признала, что развязала войну в 2008-м

Заметим, что пока нет ни одного дела, которое бы завели против действующего президента страны. Об этом сообщил 3 августа главный прокурор страны Арчил Кбилашвили. "Не планируем мы ничего подобного и в ближайшее время. Я говорю о факте, и не могу прогнозировать, так как я не политик, но как будут развиваться события, покажет будущее", — цитирует "Интерфакс" слова прокурора Грузии. Мало того, по данным газеты "Грузия и Мир" по указанию спикера парламента, лидера республиканцев Давида Усупашвили, начата подготовка законопроекта о неприкосновенности президента по истечении срока его полномочий, и предполагается, что парламент примет этот закон еще до инаугурации нового президента Грузии.

Газета предполагает, что гарантий неприкосновенности для Саакашвили потребовали американцы как для "неудобного свидетеля", чтобы от страха оказаться за решеткой он не выболтал опасные секреты. "Один он уже выболтал, рассказав, что за разгоном митинга 26 мая 2011 года из кабинета экс-премьера Вано Мерабишвили следило ФБР, и оно даже сделало заключение, признав действия полиции законными. А ведь Саакашвили еще многое, что есть сказать, и чем поделиться, хотя бы в связи с августовской войной", — пишет газета.

Время от времени грузинская пресса обсуждает возможные дела, по которым Саакашвили может быть привлечен к суду. Назовем убийство бывшего премьера Зураба Жвания, присвоение представителями "Единого национального движения" (ЕНД) грузинской телекомпании "Имеди", коррупция, создание репрессивной пенитенциарной системы и, наконец, развязывание августовской войны 2008 года, в результате которой Грузия потеряла свои территории. Премьер-министр однозначно высказался за расследование именно этого дела. Иванишвили заметил, что у него лично есть много вопросов по тому периоду и что "тема войны вообще покрыта туманом".

"На Западе есть четкое понимание того, что случилось, чему способствовал доклад комиссии ЕС Тальявини (с выводом, что войну начала Грузия), а у нас эта правда не сказана", — сказал премьер. Депутат от "Грузинской мечты" Захарий Куцнашвили, сказал "Газете.Ru", что "задача этого расследования не состоит в выяснении того, кто начал первым — Россия или Грузия, а были ли совершены военные преступления в ходе войны. Римский статут дает нам право самим провести расследование".

Теперь, что касается коррупции. "То, что в стране больше нет мелкой коррупции, не означает, что страна избавлена от элитной коррупции, так как авторитарные режимы, отличаются именно созданием политических и экономических монополий" ,- справедливо заметил депутат от партии "Единство за справедливость" Петре Мамрадзе. Президента Грузии обвиняют и в причастности к топливному бизнесу, который он якобы крышует. " С помощью этого бизнеса совершали грабеж населения он и его семья. У нас есть доказательства того, как цены на топливо были подняты фактически в ручном режиме, и мы предоставим их прокуратуре" — сказал лидер партии "Картули даси" Джонди Багатурия.

И наконец, по словам главного прокурора Кбилашвили, не менее 20 000 жалоб были поданы гражданами Грузии против бывших членов правительства за первые три месяца после того, как к власти пришел Иванишвили. "Чего там только не было! Пытки, отъем имущества, несправедливые приговоры", — сказал прокурор газете "Коммерсант".

В завершение о мнении народа, на которое уповает Саакашвили. За его отставку в начале года было собрано более 1 миллиона 200 тысяч подписей жителей страны. Об этом сообщили представители общественной организации "Единодушие за права общественности". Для четырех миллионной Грузии это существенная цифра. " Он уже политический труп, фактически он и так уже "убит" грузинским народом, через месяц он уже не будет президентом. И у него нет никаких шансов на политическое будущее, никто в Грузии этого не видит",- прокомментировал интервью в Bloomberg "Правде.Ру" Каха Кукава — председатель Партии "Свободная Грузия".

На данный момент известны три кандидата в президенты на октябрьские выборы: вице-премьер Грузии, министр образования и науки Георгий Маргвелашвили от коалиции "Грузинская мечта", лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили и лидер Демократического движения, экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. В ЕНД намерены провести праймериз, чтобы установить своего кандидата, но будет ли им Саакашвили?