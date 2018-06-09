Цена на бензин поднимется до 60 рублей

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель в интервью "Правде.Ру" заявил, что литр бензина в России будет стоить 60 рублей. Эксперт отметил, что не знает, когда точно это случится, но в таком исходе уверен абсолютно.

Напомним, что информация о повышении цен на бензин появилась еще в марте текущего года. Тогда "Правда.Ру" писала, что к лету цены на бензин вырастут на пять рублей за литр. Оптовые цены на топливо подскочили тогда до максимума 2012 года. В некоторых регионах на многих АЗС наблюдался дефицит.

Причина такого резкого роста цен на бирже — это увеличение экспортного паритета (стоимости поставки топлива на экспорт за вычетом транспортных расходов и налогов) по сравнению с ценами внутреннего рынка. Экспортный паритет растет в том числе из-за повышения мировых цен на нефть. Нефтяники вывозят товар, сокращая поставки на биржу, к тому же они накапливают запасы бензина к 1 апреля, чтобы быть готовыми к периоду остановки НПЗ на ремонт, и поставляют меньше топлива на биржу.

"Правда.Ру" тем временем продолжала следить за ростом цен на бензин. Средняя цена литра бензина в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 13% и составила 40,31 руб. В результате, как отмечает ЦБ, в мае россияне в ответах на вопрос о товарах и услугах, которые наиболее существенно дорожали в последний месяц, значительно чаще стали называть бензин. Доля респондентов, назвавших бензин товаром, цены на который выросли больше всего, выросла с 21% в апреле до 31% в мае.

Одной из инициатив российского правительства для урегулирования ситуации стало снижение акцизов. Но это не уменьшило цены на бензин, а лишь остановило их быстрый рост.

В интервью "Правде.Ру" Валерий Бессель отметил, что в данной ситуации не стоит поддаваться панике. По его словам, цена на бензин — своего рода косвенный налог на богатых.

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