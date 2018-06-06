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Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"

Экспертное мнение

Разговорная речь россиян в наше время оставляет желать лучшего. Как бороться с деградацией основного инструмента коммуникации,  "Правде.Ру" рассказал заведующий отделом современного русского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Леонид Крысин. 


"С какого ты района", или Учите русский язык

- Сейчас в разговорной речи и даже официальных письмах, деловой переписке слишком много режущих ухо ошибок, ставших почти что правилом. Простые примеры - "с Москвы, выхожу с маршрутки", вместо "из", "скучаю за тобой", "расскажи за успехи детей", вместо "о тебе, про успехи". И тому подобное. Какова причина? Поколение рожденных в 80-ые и 90-ые плохо училось, мало читает? Или это размывание языка? Как с этим бороться - и надо ли?

- С неправильным произношением, конечно, надо бороться, "скучаю за тобой" и подобные вещи - это неправильно. Но существует много новых явлений, которые не подконтрольны человеку, или даже целому институту. В общем, постоянно происходят изменения в языке, но сходу трудно вспомнить что-то конкретное, но тут наблюдаются две линии развития. Одна - это засорение разными нежелательными какими-то явлениями и фактами, а другая - это объективное развитие языка.

- Если бороться, то как?

- Сегодня есть два подхода к языку. Первый - исследовательский, при котором надо изучать все явления, нужные и не нужные. Второй - культурологический, подразумевающий изучение тех же самых явлений, которые кажутся неправильными с точки зрения культуры речи. Ведь существует такая дисциплина в русистике, в науке о русском языке как культура речи. С точки зрения норм языка многое должно быть забраковано.

- Что, к примеру?

- То, что вы назвали - "скучаю за тобой", "оплата за электричество". Оплата за электричество - в документах, а нужен родительный падеж - оплата электричествА. Плата «за», но оплата «чего».

- Как правильно говорить, "из Украины" или "с Украины"?

- Это такой давний вопрос...После того, как Советский Союз распался, украинцы обижаются, когда говорят "с Украины", потому что звучит как "с окраины". Но по-русски, в русской традиции, в русском литературном языке, установилась норма именно такая. "На Украину", "с Украины", но не "в" и не "из". 

- Почему же "с Москвы" тогда неправильно?

- Потому что Москва - это определенный пункт, это город, потому "из"... Украина - это тоже место, но очень обширное. Кроме того, в корне этого слова прочитывается "окраина", этим люди недовольны. Украинцы считают свою страну не окраиной, а самостоятельным государством, находящимся в Европе.

- У нас есть какая-то возможность в стране повысить грамотность населения, чтобы не было досадных "звОнит", "на районе"? Что для этого нужно сделать? И вообще, есть ли такая возможность?

 - Две среды, которые воспитывают правильную речь - это семья и школа. Если в семье закладываются какие-то основы правильного отношения к языку и грамотного его использования, то и в школе такому ребенку легче учиться. Но школа должна, естественно, в каком-то смысле быть основным фактором, который сохраняет грамотность, и способствовать тому, чтобы человек был грамотным. Человек, который пишет неправильно,  смотрится странно. 

- В русском языке   сейчас    употребляется немало  заимствованных из английского - "коучи", "мерчендайзеры". Так ли они необходимы, если в русском языке есть слова, которыми их можно заменить?

- Есть случаи, когда есть аналоги, а в случае с компьютером как раз есть аналог "вычислитель", но вряд ли уже будет возможность перейти на использование этого слова. Много налета, который со временем уйдет из языка. 

- Вы философски смотрите на ситуацию, как любой ученый.

 - Язык - такая неподвластная человеку стихия, которая развивается по своим правилам. Люди его используют тоже в соответствии с какими-то традициями, и просто такими командными методами, приказами тут ничего не сделаешь. Язык - это часть культуры, и нужно воспитание культуры.

Беседовала ЛАДА КОРОТУН

 

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Темы речь русский язык
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