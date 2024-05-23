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В Йеллоустоунском вулкане нашли древние вирусы

1:36
Эврика

В источниках Йеллоустонского национального парка были обнаружены гигантские вирусы. Исследование этих вирусов может помочь нам понять, как зародилась жизнь на ранней Земле.

Считалось, что геотермальные источники в Йеллоустонском парке появились около 15 тысяч лет назад. Однако оказалось, что на самом деле это произошло 1,5 миллиарда лет назад.

Учёные изучили ДНК, извлечённую из горячего кислого источника "Лимонадный ручей" в Йеллоустонском заповеднике, где температура воды составляет 43 °C. В результате исследования было обнаружено, что в ДНК содержались последовательности архей, водорослей и микробов, включая 3700 вирусов. Две трети из них были гигантскими.

Эксперты выяснили, что размножение вирусов происходило при участии красных водорослей. Эта связь возникла 1,5 миллиарда лет назад. В те времена вирусы эволюционировали, заимствуя гены друг у друга, чтобы адаптироваться к жаркой погоде и ядовитым веществам, таким как мышьяк.

В ДНК было обнаружено 921 предполагаемый геном, который, вероятно, передавался между хозяевами. Эксперимент подтвердил наличие вирусов во всех местах, где есть клеточная жизнь. Учёные установили, что вирусы появились на Земле одновременно с клеточными организмами и способствовали перемещению генов.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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