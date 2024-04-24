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Китайский язык: учим дома

Как выучить китайский язык, не выходя из дома

2:30
Эврика

Китайский язык является всё более популярным языком в наше время. Однако во взрослом возрасте меньше желания посещать курсы, но больше стремления к саморазвитию. В связи с этим лучше изучать китайский зык самостоятельно. 

Как выучить китайский язык, не выходя из дома
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Следует поставить цель и обозначить сроки. Определитесь с целью обучения и пропишите чёткие сроки, в которые вы хотите освоить желаемый уровень языка.

  1. Подобрать учебные материалы. Выберите подходящие вам учебные материалы, скачайте приложения, которые помогут подкрепить прогресс, посмотрите обучающие видео на китайском языке. Главное на начальном этапе — освоение лексики
  2. Составить план обучения. План обучения поможет равномерно распределить нагрузку и не выгореть после первых месяцев обучения. При сравнительно простой лексике китайский язык отличается письменностью, Для начинающего европейца освоение иероглифической письменности может представлять немалую сложность. На базовом уровне желательно освоить до 100 иероглифов. 
  3. Поддерживать мотивацию и не пропускать занятия. Помните, что главное в изучении языка — это системность, поэтому даже короткое занятие поможет продвинуться ближе к цели. Изучение языка лучше всего вести по темам, связанным с бытовыми темами и туризмом.
  4. Учиться не только на уроке. Используйте любую возможность для изучения языка: смотрите фильмы, сериалы или видео на китайском языке, читайте блоги, слушайте музыку. В настоящее время китайские центры изучения языка способствуют распространению обучающих видеороликов и песен. 
  5. Найти друзей по интересам. Больше общайтесь с носителями языка или найдите друзей, которые разделяют ваше увлечение китайским языком, чтобы практиковать разговорную речь с ними. Китайские студенты охотно идут на контакт и соглашаются помогать в изучении языка. При этом, как правило, они неплохо знают русский язык, что облегчает процесс. 
  6. Проверить уровень языка и оценить прогресс. Попробуйте сдать международный экзамен, оценивающий ваш уровень языка, чтобы увидеть прогресс и скорректировать план обучения.

Для детальной и углублённой проработки всех тем подойдут занятия с репетитором. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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