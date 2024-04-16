Владимирские ортопеды провели уникальную операцию младенцу из кавказского региона

Врачи показали чудеса медицины во Владимире

0:39 Your browser does not support the audio element. Эврика

Владимирские ортопеды-травматологи подарили семимесячному малышу возможность ходить

Во Владимире врачи провели сложную операцию семимесячному малышу из Кабардино-Балкарии. У ребенка был врожденный вывих бедра, который мог привести к искривлению позвоночника и хромоте. После операции малыш чувствует себя хорошо, улыбается и радуется. Родители малыша благодарят врачей и планируют рассказать о своем опыте лечения в родном селе.

Развитие высокотехнологичной региональной медицины является одним из приоритетов работы правительства РФ.