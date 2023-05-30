Health Marketing Quarterly: учёные выяснили, как социальные сети влияют на женское здоровье

2:01 Your browser does not support the audio element. Эврика

Новое исследование, которое было опубликовано в журнале Health Marketing Quarterly, проливает свет на влияние социальных сетей на поведение женщин в период карантина, вызванного пандемией COVID-19.

Фото: pixabay. com

В исследовании приняли участие 30 женщин в возрасте от 18 до 35 лет, и учёные проводили анализ факторов, определяющих их отклик на сообщения о диетах и физических упражнениях, размещаемые в социальных медиа.

Кандидат технических наук, ведущий автор исследования Клэр Дэвис отмечает, что начальные результаты указывают на равную вероятность для женщин принимать сообщения о здоровье от влиятельных личностей в социальных сетях и от профессионалов в области общественного здравоохранения.

Исследуемые женщины оказались чувствительными к сообщениям о диетах и физической активности. Это влияние усиливалось, если у них была личная связь с автором сообщения. Кроме того, отзывы других людей и иллюстрации "до и после" также оказывали влияние на женщин.

Социальные сети сыграли важную роль во время пандемии COVID-19. В условиях ограничений на социальное взаимодействие и физической дистанции многие люди обратились к социальным сетям для поддержания связи с семьей, друзьями и коллегами.

Социальные сети стали основным средством коммуникации для многих людей, которые были вынуждены оставаться дома. Пользователи могли общаться с другими людьми, обмениваться новостями, фотографиями и видеозаписями Также интернет стал площадкой для обмена опытом. Многие люди делились своими историями о том, как они справляются с пандемией, делились советами по работе из дома, уходу за здоровьем и т.д. Это помогло людям не чувствовать себя одинокими и они получали поддержку в эти сложные времена.

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