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Нутрициолог Елена Свиридова: спорт и приятный отдых помогут избавиться от привычки заедать стресс

0:48
Здоровье

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как избавиться от привычки переедать и перестать заедать стресс.

Нутрициолог Елена Свиридова: спорт и приятный отдых помогут избавиться от привычки заедать стресс
Фото: flebolog.ua

Специалист отметила, что для начала нужно найти проблему, которая побуждает человека переедать. После этого нужно перефокусировать своё внимание с еды на какие-нибудь сторонние занятия. Например, спорт или приятный отдых.

"Физическая активность поможет снизить стресс и сжечь калории, а прочтение любимой книги или просмотр сериала расслабят и переключат ваше внимание", — пояснила эксперт в беседе с изданием Life.

Помимо этого, Свиридова посоветовала не покупать вредные продукты домой. Лучше заменить их на фрукты, ореховые батончики или горький шоколад.

 

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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