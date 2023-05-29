Нутрициолог Елена Свиридова: спорт и приятный отдых помогут избавиться от привычки заедать стресс

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как избавиться от привычки переедать и перестать заедать стресс.

Фото: flebolog.ua

Специалист отметила, что для начала нужно найти проблему, которая побуждает человека переедать. После этого нужно перефокусировать своё внимание с еды на какие-нибудь сторонние занятия. Например, спорт или приятный отдых.

"Физическая активность поможет снизить стресс и сжечь калории, а прочтение любимой книги или просмотр сериала расслабят и переключат ваше внимание", — пояснила эксперт в беседе с изданием Life.

Помимо этого, Свиридова посоветовала не покупать вредные продукты домой. Лучше заменить их на фрукты, ореховые батончики или горький шоколад.

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