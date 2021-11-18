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В США начинают тестировать на людях вакцину против болезни Альцгеймера

Эврика

В декабре бостонская больница (США) начинает испытания на людях вакцины для борьбы с болезнью Альцгеймера. Это будет первое клиническое испытание назальной вакцины против расстройства, вызывающего деменцию.

В США начинают тестировать на людях вакцину против болезни Альцгеймера

Об этом говорится в официальном заявлении больницы. Как следует из опубликованного документа, в начальном испытании первой фазы примут участие 16 здоровых пациентов в возрасте от 60 до 85 лет, у которых проявляются ранние симптомы болезни Альцгеймера.

"Добровольцам будут введены две дозы вакцины с интервалом в неделю. Затем они будут получать различные дозы в течение шести месяцев, начиная с начала декабря, и исследователи проведут анализы крови, чтобы определить соответствующую дозировку", — сообщил СМИ доктор Говард Вайнер.

Он назвал это испытание "замечательной вехой”, которая следует за 20-летним исследованием.

Если клинические испытания на людях покажут, что вакцина безопасна и эффективна, это может представлять собой нетоксичное лечение для людей с болезнью Альцгеймера, которое может быть назначено на ранней стадии, чтобы помочь предотвратить болезнь Альцгеймера у людей из группы риска.

Согласно заявлению больницы, в вакцине используется протолин — вещество, которое активирует иммунную систему организма, направляя лейкоциты в мозг, чтобы удалять бета-амилоидные бляшки, вызывающие болезнь.

  • По истечении шестимесячного периода будет проведено испытание на 150 пациентах, которые будут получать дозы каждый месяц в течение года.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

По некоторым подсчетам, менее 10% лекарств, проходящих первоначальные испытания, получают одобрение регулирующих органов. Проблемы могут возникнуть даже после процесса утверждения — как было замечено ранее в этом году, когда независимые консультанты выразили озабоченность по поводу побочных эффектов "Адухельма", одобренного FDA препарата от болезни Альцгеймера.

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Врач рассказал, как избежать болезнь Альцгеймера
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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