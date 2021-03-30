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Космонавты в перелете в другим планетам могут впасть в депрессию

Эврика » Гипотезы

Вылеты человека к другим планетам могут сопровождаться глубинными чувствами тоски и обреченности, справиться с ними обычными способами будет невозможно. Так заявили в Институте медико-биологических проблем РАН.

Космонавты в перелете в другим планетам могут впасть в депрессию

Причиной такого состояния, по их словам, является полная автономность работы и невозможность выходить на контакт с Землёй в реальном времени. Монотонность, отрыв от привычного общества, изоляция приводит к указанным эффектам. А справиться с ними, по мнению ученых, может помочь виртуальная реальность, которая создает креативную работу и яркие ощущения для рук и головы.

"Это особенно важно для космонавтов, которые остро переживают феномен "отрыва от Земли" при долгосрочных полетах, что может снижать их мотивацию и общую работоспособность экипажа", — добавляют ученые.

Ранее Центр подготовки космонавтов предлагает создать тренажёр в виртуальной реальности, который позволит расширить спектр отрабатываемых аварийных ситуаций.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Владимир Губарев
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