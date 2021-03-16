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Как космонавтов учат действовать в критических ситуациях

Наука

Центр подготовки космонавтов предлагает создать тренажёр в виртуальной реальности, который позволит расширить спектр отрабатываемых аварийных ситуаций, например отлёт от станции без средств возврата, говорится в выпускаемом Центром научном журнале "Пилотируемые полеты в космос".

Улететь в открытый космос член экипажа может из-за допущенной ошибки при креплении карабинами или повреждении поручня или фала (троса), говорится в журнале.

"После нарушения связи фала с поручнями из-за действия различных сил, возможен отлёт космонавта от станции, что оказывает сильное психологическое воздействие на космонавта", — говорится в статье.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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