Центр подготовки космонавтов предлагает создать тренажёр в виртуальной реальности, который позволит расширить спектр отрабатываемых аварийных ситуаций, например отлёт от станции без средств возврата, говорится в выпускаемом Центром научном журнале "Пилотируемые полеты в космос".
Улететь в открытый космос член экипажа может из-за допущенной ошибки при креплении карабинами или повреждении поручня или фала (троса), говорится в журнале.
"После нарушения связи фала с поручнями из-за действия различных сил, возможен отлёт космонавта от станции, что оказывает сильное психологическое воздействие на космонавта", — говорится в статье.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.