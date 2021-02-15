Ученые из Донского государственного технического университета, Ростовского государственного медуниверситета и Российской академии наук опровергли информацию о том, что кошки могут быть распространителями коронавируса. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрануки РФ.

"Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут. За 18 лет в научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARSCoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев обратной трансмиссии этой инфекции человеку", — утверждают ученые.