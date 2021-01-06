Учёным из США удалось установить точный возраст Вселенной

Учёным из Соединённых Штатов удалось установить точный возраст Вселенной. Данные основаны на показаниях космологического телескопа.

Как сообщает издание live24. ru, соответствующие данные были собраны на Космологическом телескопе Атакама.

Ранее измерения спутника Planck поставили под сомнения уже известные на тот момент данные о возрасте Вселенной. Учёные проекта Planck утверждали, что она может быть значительно моложе, чем это принято считать.

Теперь же благодаря полученным с телескопа данным учёные, в том числе участвовавшие в проекте Planck, сошлись во мнении, что возраст Вселенной составляет 13,77 миллиарда лет, ± 40 миллионов.