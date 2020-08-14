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Ученые: остеосаркома досталась нам в наследство от динозавров

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Ученые обнаружили, что динозавры страдали от остеосаркомы — агрессивного злокачественного рака, который поражает людей сегодня.

Когда в 1989 году в Провинциальном парке динозавров в провинции Альберта (Канада) была обнаружена малоберцовая кость рогатого динозавра Centrosaurus apertus, жившего 76-77 млн лет назад, уродливый конец окаменевшей кости первоначально считался зажившим переломом.

Но более детальный анализ с использованием современных медицинских методов, которые применяются сегодня при диагностировании, показали, что это была остеосаркома.

"Диагноз агрессивного рака, подобного этому, у динозавров был поставлен впервые, — говорит доктор Марк Кроутер, профессор патологии и молекулярной медицины в Университете Макмастера. — Для нас стало неожиданностью, что 76 миллионов лет назад у рогатого динозавра была эта болезнь. Предвосхищая вопросы, скажу: ошибка исключена".

Кратко об исследовании

Команда, анализировавшая окаменелые кости, включала специалистов из различных областей: патологии, радиологии, ортопедической хирургии и палеопатологии.

Кость была исследована, отлита и отсканирована КТ, прежде чем тонкий ее срез был изучен под микроскопом. Затем были использованы мощные инструменты трехмерной реконструкции, чтобы визуализировать прогрессирование рака через кость. В итоге был поставлен диагноз — остеосаркома.

Чтобы его подтвердить, команда ученых сравнила окаменелость с нормальной малоберцовой костью динозавра того же вида, а также с малоберцовой костью, принадлежащей 19-летнему мужчине с подтвержденным случаем остеосаркомы.

Вывод однозначен:

"Берцовая кость показывает агрессивный рак на продвинутой стадии. Рак оказал бы разрушительное воздействие на особь и сделал бы его очень уязвимым для грозных хищников-тираннозавров того времени", — сказал соавтор исследования Дэвид Эванс, заведующий кафедрой палеонтологии позвоночных Джеймса и Луизы Темерти в Королевском музее Онтарио в Торонто. — Тот факт, что этот растительноядный динозавр жил в большом защитном стаде, возможно, позволил ему выжить дольше, чем обычно при такой разрушительной болезни."

Какая польза от открытия сегодня

Это исследование было направлено на установление нового стандарта диагностики заболеваний — болезни прошлого помогут ученым лучше понять эволюцию и генетику болезней, считают эксперты.

"Данные свидетельствуют о том, что злокачественные новообразования, включая рак костей, довольно глубоко укоренились в эволюционной истории организмов, — говорит Дэвид Эванс. — Это открытие напоминает нам об общих биологических связях во всем животном".

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