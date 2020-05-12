На Луне обнаружены последствия огромного взрыва

Ученые установили, что много миллионов лет назад на Луну упал гигантский астероид. Удар был такой силы, что кора спутника Земли расплавилась.

Такое открытие сделали ученые изучив образцы лунного грунта, которые доставил на Землю "Аполлон-17" в 1972 году. Приблизительная дата столкновения - 43288 миллионов лет назад. Именно столкновение привело к тому, что на поверхности земного спутника образовался минерал бадделеит.