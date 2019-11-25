Загадочную двойную могилу эпохи викингов нашли в ходе дорожных работ

Захоронение-"матрёшку" случайно обнаружили в Норвегии при проведении дорожных работ. Археологи не могут объяснить его уникальную конструкцию.

Захоронение нашли в Тьеллинге, в губернии Вестфолл. Сохранилось оно плохо из-за агрессивной почвы, но археологи смогли восстановить его картину. Она поставила учёных в тупик. Знатная женщина была похоронена в ладье, с драгоценными украшениями и различными личными вещами, что было обычно у викингов. Однако эту ладью затем не зарыли в землю — по всей видимости, древние скандинавы отрыли корабль большего размера, захороненный примерно столетием ранее, поместили ладью в него, и затем захоронили всю конструкцию повторно.

Реймонд Соваж, специалист из Норвежского университета науки и технологии, подчеркнул, что, хотя известны совместные погребения нескольких кораблей, нет других примеров, чтоб их вкладывали один в другой.

Связь между двумя похоронами и смысл этого обряда представляют пока загадку для учёных.