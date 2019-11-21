Люди с половиной мозга могут жить полноценно

Одно полушарие мозга при необходимости способно работать не хуже, чем неповрежденный орган. К такому выводу пришли специалисты, исследовав шестерых пациентов с половиной мозга.

Речь идёт о людях, которым удалили одно полушарие в детстве в качестве терапии особо тяжёлых форм эпилепсии — такая операция оказывается необходима, когда медикаментозное лечение не даёт эффекта. Учёные из Калифорнийского технологического института провели им МРТ-обследование и сравнили результат с аналогичными исследованиями 1482 пациентов с целым мозгом.

Как выяснилось, нейронная активность одного полушария напоминала в целом зафиксированную и в здоровом мозге. Также в мозгу пациентов с удалённым полушарием образовались дополнительные перекрёстные связи нейронов, количество которых и позволило компенсировать отсутствие второго полушария.