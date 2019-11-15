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В Эфиопии нашли место, где нет ничего живого

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На Земле нашли место, где полностью отсутствует биологическая жизнь. Речь идёт об окрестностях вулкана Даллол в Эфиопии. Исследование суровых природных условий этой зоны опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Исследователи подчеркнули, что ранее формы жизни находили в предельно горячих, солёных или кислотных средах, однако сочетание этих трёх факторов в одном месте оказалось чрезмерным даже для самых приспособляемых организмов.

Проверив водоёмы вблизи Даллола, учёные не обнаружили в них ни одной молекулы ДНК или даже её фрагментов. Одним из главных факторов, мешающих развитию жизни в них, является высокая концентрация солей магния, которые разрушают мембраны живых клеток.

При этом, подчеркивают исследователи, жизнь удивительно быстро развивается в тех водоёмах, где условия хоть немного менее экстремальны. В основном речь идёт об археях — крайне примитивных одноклеточных организмах.

Авторы исследования подчеркнули, что оно опровергает расхожее представление, что на планетах, где есть вода, разумно предполагать наличие биологической жизни. Хотя вокруг Даллола воды много, её свойства таковы, что исключают появление чего-либо живого.

Темы вулкан эфиопия биология
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