Правильный выбор подрядчиков и ответственность глав регионов обеспечат выполнение новой программы переселения, сообщает РИА-Новости со ссылкой на заявление главы наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.
Правительство России готовит законопроект по созданию постоянного механизма расселения аварийного и ветхого жилья. Предполагается, что закон примут в октябре этого года, и он вступит в силу с 1 января 2019 года.
"Опыт даже негативный — это тоже опыт. И в Туве и в Братске, например, одна из проблем — это прохвосты, пусть они на меня не обижаются, подрядчики. Один как минимум 7 миллионов умыкнул, а его на 20 тысяч наказали, ну так можно воровать всю жизнь. Надо внимательно смотреть на то, кто будет строить", — подчеркнул Сергей Степашин.
По его словам, новая программа коснется почти 1 млн человек, на реализацию программы потребуется не менее 20 млрд руб. в год.
"Будем вкладываться, но будем учитывать и другие формы при переселении из аварийного жилья. Люди могут брать и небольшие социальные кредиты", — отметил глава наблюдательного совета фонда.
Напомним, что о продолжении программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья президент РФ Владимир Путин сообщил 27 августа в ходе визита в Кузбасс. В предыдущую программу были внесены дома, признанные аварийными на 1 января 2012 года. К настоящему времени ее не выполнили Иркутская область и Республика Тува.
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