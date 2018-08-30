Новый закон о расселении жилья примут в октябре﻿

Правильный выбор подрядчиков и ответственность глав регионов обеспечат выполнение новой программы переселения, сообщает РИА-Новости со ссылкой на заявление главы наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.

Правительство России готовит законопроект по созданию постоянного механизма расселения аварийного и ветхого жилья. Предполагается, что закон примут в октябре этого года, и он вступит в силу с 1 января 2019 года.

"Опыт даже негативный — это тоже опыт. И в Туве и в Братске, например, одна из проблем — это прохвосты, пусть они на меня не обижаются, подрядчики. Один как минимум 7 миллионов умыкнул, а его на 20 тысяч наказали, ну так можно воровать всю жизнь. Надо внимательно смотреть на то, кто будет строить", — подчеркнул Сергей Степашин.

По его словам, новая программа коснется почти 1 млн человек, на реализацию программы потребуется не менее 20 млрд руб. в год.

"Будем вкладываться, но будем учитывать и другие формы при переселении из аварийного жилья. Люди могут брать и небольшие социальные кредиты", — отметил глава наблюдательного совета фонда.

Напомним, что о продолжении программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья президент РФ Владимир Путин сообщил 27 августа в ходе визита в Кузбасс. В предыдущую программу были внесены дома, признанные аварийными на 1 января 2012 года. К настоящему времени ее не выполнили Иркутская область и Республика Тува.