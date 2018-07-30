За год количество квартир и апартаментов, выставленных на продажу в готовых новостройках премиум- и элит-класса в Центральном административном округе увеличилось на 30%, сообщает компания Insigma. На первом месте — Пресненский район.
Как отмечают эксперты, на протяжении нескольких лет лидирующие позиции по объемам предложения в готовых домах премиум- и элит-класса ЦАО принадлежат Пресненскому району. На текущий момент его доля составляет 54,1%.
Как узнала "Правда.Ру", по итогам первого полугодия 2018 года на рынке дорогих новостроек ЦАО представлено 36 сданных в эксплуатацию жилых и апартаментных комплексов. По шести адресам за прошедший год первичные продажи были завершены. В восьми новостройках были оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию.
По данным компании Insigma, в элитных готовых новостройках ЦАО по итогам первого полугодия были выставлены на продажу немногим менее 1,4 тыс. квартир и апартаментов.
Как отмечают эксперты, на протяжении нескольких лет лидирующие позиции по объемам предложения в готовых домах премиум- и элит-класса ЦАО принадлежат Пресненскому району. На текущий момент его доля составляет 54,1%.
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