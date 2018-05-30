Еще 15 станций метро откроют в Москве до конца года

До конца года в столице планируется открыть еще пятнадцать станций метрополитена, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"В этом году мы уже открыли восемь станций метро. В наших планах открытие еще пятнадцать станций и нескольких депо в этом году", — сказал глава стойкомплекса Москвы М. Хуснуллин.

Он напомнил, что в Москве действует масштабная программа по строительству метро."Фактически к 2025 году протяженность линий метро будет удвоена. Новые линии и станции придут в те районы откуда раньше было сложно выехать", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В планах столичных властей на этот год открытие участка Кожуховской и Калининско-Солнцевской линий метро, новых станций на Большой кольцевой и Замоскворецкой линиях. Всего в строительстве метро в Москве задействовано более тридцати тоннелепроходческих комплексов и пятьдесят тысяч человек.