Торги за сарай на Таганке длились 13 часов

Аукцион за право аренды каретного сарая усадьбы Лепехиных на Андроньевской площади продолжался почти 13 часов, сообщает пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Таким образом, торговая сессия установила новый рекорд по продолжительности — аукцион стартовал в обед и завершился только в два часа ночи. В течение торгов стартовая цена лота увеличилась в 7,5 раз и составила 6,08 миллионов рублей.

Сообщается, что победитель берет на себя обязательство воссоздать объект культурного наследия на основе архивных данных. После завершения работ начнет действовать льготная арендная ставка 1 рубль за квадратный метр в год.

Победителем торгов стала предприниматель Татьяна Леонова, которая оформит аренду самой древней части усадьбы Лепехиных — каретного сарая площадью 171,4 квадратного метра на 49 лет. Объявлено, что после восстановительных работ на объекте будет открыта гастрономическая площадка (фуд-корт).

Ансамбль усадьбы Лепехиных сформировал архитектурный облик района Андроньевской площади во второй половине XVIII века. Преимущественно здесь жили и торговали купцы. Объект расположен в 500 метрах от станции метро "Римская".