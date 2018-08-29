Запад Москвы лидирует по спросу на жилье

Самые высокие цены на жилье — в Центре столицы, но по спросу на недвижимость лидирует Западный округ, говорится в исследовании портала "МИР КВАРТИР".

За последний год цены на квартиры в столичном мегаполисе упали в среднем на 2,9%. При этом более всего потеряли в цене квадратного метра ЮЗАО (-8%), ЗАО (-4,9%) и НАО (-4,4%).

Стоимость квартиры снизилась больше всего в ЦАО (-6%), однако в сравнении с другими округами центр столицы по-прежнему остается самым дорогим по стоимости жилья. Средняя цена квадратного метра без учета сегментов "премиум" и de luxe здесь составляет 360 522 рублей. Средний объект в Центре стоит почти 26 млн рублей. За эту цену можно купить в Новой Москве пять квартир комфорт-класса.

После ЦАО самые дорогие — престижные и экологичные Западный и Юго-Западные округа. "Квадрат" здесь продается за 220 656 и 193 620 рублей соответственно, квартира — за 15 845 214 и 14 647 874 рублей.

Самое дешевое жилье продается в ТиНАО и Зеленограде. В ТАО метр стоит 88 021 рубль, в НАО — 99 654 рублей, а средняя квартира предлагается за 4 762 325 и 5 642 023 рубля соответственно. В Зеленограде квартира стоит в среднем 6 287 454 рублей.

Что касается спроса, то наибольшим пользуется Западный округ, который опередил по этому показателю дорогой Центр и экологичный Юго-Запад.