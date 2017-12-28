Запуск МЦД может повлиять на стоимость жилья в Подмосковье

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) может не только повлиять на стоимость проектов в ряде районов Подмосковья, но и способен стать основным драйвером продаж, говорится в сообщении компании VSN Realty.

В нем отмечается, что эксперты ожидают роста цен в ряде городов Московской области до 11-13%, при этом речь идет только о локациях, где существует потребность в новом транспорте, а это преимущественно конечные точки МЦД — Лобня, Одинцово, Подольск, Нахабино.

"Эти районы становятся выгодными объектами для инвестирования и покупки недвижимости", — указывается в сообщении.

В нем со ссылкой на комментарий генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой также добавляется, что в тех локациях, где нет проблем с транспортной доступностью и сообщением с Москвой, "диаметры" влияния на цены не окажут.