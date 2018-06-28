Общая протяженность Московских центральных диаметров (МЦД) составит 460 км, сообщает Интерфакс-Недвижимость со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
В четверг мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) заявил, что у Москвы появилась идея соединить радиусы пригородного сообщения в диаметры.
Таким образом, город получит реальные 460 км наземного метро, которые будут максимально интегрированы в городскую систему, и будут обеспечивать перевозку пассажиров в таком же режиме, с такими же тарифами и условиями, как Московское центральное кольцо, подчеркнул С. Собянин.
Как информирует Интерфакс-Недвижимость, МЦД станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию.
Ранее сообщалось, что график работы МЦД синхронизируют с метрополитеном, поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы в движении составят около шести минут.
Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово-Лобня), второй — Курское и Рижское (МЦД Нахабино-Подольск). Движение по ним может быть запущено в конце будущего года, отмечает агентство.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Крым, ставший четыре года назад частью России, постепенно адаптируется к изменениям в лучшую сторону.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
Банковский сектор всегда был единственным источником денег для лидеров тех стран, которые участвовали в войнах. Они всегда могли занять денег у банкиров.