Московские центральные диаметры продлят до 460 км

Общая протяженность Московских центральных диаметров (МЦД) составит 460 км, сообщает Интерфакс-Недвижимость со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) заявил, что у Москвы появилась идея соединить радиусы пригородного сообщения в диаметры.

Таким образом, город получит реальные 460 км наземного метро, которые будут максимально интегрированы в городскую систему, и будут обеспечивать перевозку пассажиров в таком же режиме, с такими же тарифами и условиями, как Московское центральное кольцо, подчеркнул С. Собянин.

Как информирует Интерфакс-Недвижимость, МЦД станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию.

Ранее сообщалось, что график работы МЦД синхронизируют с метрополитеном, поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы в движении составят около шести минут.

Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово-Лобня), второй — Курское и Рижское (МЦД Нахабино-Подольск). Движение по ним может быть запущено в конце будущего года, отмечает агентство.