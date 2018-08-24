Аренда подмосковных коттеджей входит в моду

Аренда коттеджей становится популярней покупки загородного жилья, отмечают эксперты портала "МИР КВАРТИР". Средняя ставка — 120 тыс. рублей в месяц.

По сравнению с началом года ставки выросли на 1,6% — сказался летний сезон. По уровню арендной платы за индивидуальные дома в Подмосковье на первом месте стоит Одинцовский район. В его границах пролегает самая дорогая трасса страны — Рублево-Успенское шоссе, а также престижные Минское и Можайское.

Если исключить домовладения элитного сегмента, предложений в Одинцовском районе останется значительно меньше. Средняя ставка для частного дома — 166 787 руб./мес.

На втором месте — Красногорский район. Здесь гораздо более обширный выбор предложений бизнес-, комфорт- и экономклассов. Средний ценник — 144 181 руб./мес. "Бронза" присуждается Мытищинскому району с арендой в 123 578 руб./мес.

Истринский район занимает четвертую позицию. Основная доля предложений в этой локации сосредоточена в организованных поселках по обеим сторонам Новорижского шоссе. Средняя ставка составляет 110 467 руб./мес. И, наконец, замыкает пятерку лидеров Балашихинский район (101 953 руб./мес.).

Самым дешевым среди "приграничных" районов стал Озерский со средним чеком аренды 55 418 руб./мес. По мнению генерального директора федерального портала "МИР КВАРТИР" Павла Луценко, этим летом спрос на аренду коттеджей оживился. Сегмент загородной аренды чувствует себя лучше, чем сегмент продаж.

"Объяснение лежит на поверхности — россияне все чаще отказываются от зарубежных поездок, предпочитая проводить отпуск в родных краях", — подчеркнул Павел Луценко.