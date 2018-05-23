Центр художественной гимнастики в Лужниках достроят до конца года

Центр художественной гимнастики на территории олимпийского комплекса "Лужники" планируется достроить до конца этого года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы в Центре художественной гимнастики идут в хорошем темпе, и до конца этого года мы планируем их завершить. По нашим оценкам сдача объекта может начаться уже в конце осени", - сказал М.Хуснуллин.

Он напомнил, что Центр художественной гимнастики возводится за счет средств частного инвестора. "Город со своей стороны участвовал в этом проекте выделением земли, подведением инженерно-технических коммуникаций и сетей, все остальное профинансировал инвестор", - добавил М.Хуснуллин.

АО "Мосинжпроект" выступает генеральным проектировщиком и техническим заказчиком проекта.

Как сообщалось в июле прошлого года, инвестиции в строительство Центра художественной гимнастики на территории олимпийского комплекса в "Лужниках" составят около 3 млрд рублей. Инвестором выступают структуры мужа И.Винер, предпринимателя Алишера Усманова.