Центр водных видов спорта откроется в Лужниках в конце 2019 года

Центр водных видов спорта на территории "Лужников" планируется открыть до конца следующего года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Полностью работы по строительству центра водных видов спорта на территории "Лужников" планируется завершить через год, а его открытие запланировано до конца следующего года", — заявил глава Стройкомплекса Москвы М. Хуснуллин.

Он подчеркнул, что центр водных видов спорта является сложнейшим инженерным гидротехническим сооружением. "Надо иметь в виду, что вместо одного бассейна мы получаем новый современный объект с четырьмя бассейнами, фитнес-центрами, салонами СПА и другой развлекательной инфраструктурой. Все это будет оборудовано по последнему слову техники", — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М. Хуснуллин.

Он отметил, что при этом сохранен облик исторического бассейна, располагавшегося на территории олимпийского комплекса "Лужники".