Центр водных видов спорта на территории "Лужников" планируется открыть до конца следующего года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Полностью работы по строительству центра водных видов спорта на территории "Лужников" планируется завершить через год, а его открытие запланировано до конца следующего года", — заявил глава Стройкомплекса Москвы М. Хуснуллин.
Он подчеркнул, что центр водных видов спорта является сложнейшим инженерным гидротехническим сооружением. "Надо иметь в виду, что вместо одного бассейна мы получаем новый современный объект с четырьмя бассейнами, фитнес-центрами, салонами СПА и другой развлекательной инфраструктурой. Все это будет оборудовано по последнему слову техники", — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М. Хуснуллин.
Он отметил, что при этом сохранен облик исторического бассейна, располагавшегося на территории олимпийского комплекса "Лужники".
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.
Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.