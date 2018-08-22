Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Аренда квартир в небоскребах стала заоблачной﻿

Экономика » Недвижимость

Арендные ставки на верхних этажах небоскребов в среднем на четверть выше, говорится в исследовании компании Savills. Они могут доходить до 3,2 млн рублей за объект в месяц.

Как отмечают эксперты, те, кто арендует самые дорогие квартиры, как правило интересуются лотами, расположенными на высоких этажах.

В этой локации лидирует Пресня. Это единственный район в центральном округе Москвы, где можно арендовать жилье выше 30-го этажа.

Недвижимость для аренды "под самым небом" представлена в основном в  башнях делового центра  "Москва-Сити". Она составляет почти 60% общего объема предложения квартир и апартаментов, расположенных в высотных проектах столичного мегаполиса.

По данным Savills, ставка аренды квартир и апартаментов ниже 30-го этажа в среднем на 25% меньше по сравнению с лотами на более высоких этажах.

Средняя ставка аренды квартир и апартаментов, расположенных выше 30-гэтажа, в среднем составляет 360 000 руб. за объект в месяц.

Наибольший выбор вариантов для аренды "на высоте" представлен в башнях ММДЦ "Москва-Сити" (Город Столиц и ОКО), в комплексах "Дом на Беговой", "Воробьевы Горы" и "Триумф-Палас". Самым высоким жилым комплексом в премиуме остается Башня Федерация.

На долю небоскребов приходится порядка 18% от всего предложения столичных новостроек.

По мнению аналитиков, интерес застройщиков к высотным проектам - от 30 этажей - вполне объясним. В условиях дефицита площадок под строительство девелоперы начинают уходить "в высоту". При этом концентрация таких проектов выше в районах со статусным окружением и отличными возможностями для создания "видовых" квартир.

Наследники сдают жилье в аренду Наследники сдают жилье в аренду

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы жилье высотный Мсква-Сити небоскребы недижимость апартаменты строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Кошелек
Питаться с дачи приятней и полезней
Партии
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Аналитика
Молодые мамы и биткоин
Новости Все >
В Киеве приготовились к восстанию регионов после выборов
Аренда квартир в небоскребах стала заоблачной﻿
Сподвижник Касьянова "воскрес" после сбора денег на похороны
В Германии увидели мрачное будущее в отношениях с Россией
СМИ рассказали про встречу Typhoon и Су-30 над Черным морем
Стало известно, куда делись миллиарды полковника Захарченко
Ученые назвали болезни, от которых защищает кормление грудью
Банк Таиланда объявил о запуске проекта цифровой валюты
В минфине рассказали о стратегии ответа на санкции Запада
Названа польза сахара для продления жизни
Читательский топ
В NASA заявили об астероиде, который может упасть на Землю
Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету
Премьер Болгарии отказал Ангеле Меркель в важной просьбе
Настя Рыбка рассказала о тайне Дерипаски, которая может взорвать мир
Порошенко придумал способ, как Украине стать Европой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Во что превратится организм от овсянки по утрам

Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.

Во что превратится организм от овсянки по утрам
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Биологи рассказали, что будет при смешении алкоголя с энергетиком
Украина
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Украина
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"

Российское судно остается запертым в одном из украинских портов. Российские власти пока не предприняли никаких действий.

Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Украина
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Общество
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США

Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.

Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Экономика
Экономисты: на пенсии россияне беднеют в 1,5 раза
Происшествия
В РКК "Энергия" выявили взяточников
Любовь Степушова Как меняется самая русофобская страна Европы Любовь Степушова Руслан Веснянко Зачем Украине радикалы и националисты Руслан Веснянко Игорь Буккер Новые власти обычно начинают с разгрома СМИ Игорь Буккер
Комментарии
Касьянов пообещал России осаду и разруху
ТПУ "Озерная" построят на западе Москвы﻿
ТПУ "Озерная" построят на западе Москвы﻿
Сподвижник Касьянова "воскрес" после сбора денег на похороны
В Киеве приготовились к восстанию регионов после выборов
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Места, где убивают, не спрашивая имени
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Касьянов пообещал России осаду и разруху
В Германии увидели мрачное будущее в отношениях с Россией
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Дырку от бублика: Прибалтика пообещала разорить РФ за "советскую оккупацию"
Как меняется самая русофобская страна Европы
Достройка проблемного ЖК "Царицыно" началась
Школьников хотят переодеть в красноармейцев
Достройка проблемного ЖК "Царицыно" началась
Разведка США: Путин может разделить Америку
Ученые приговорили украинцев к полному исчезновению
Порошенко поражен уровнем поддержки Путина на Украине
Как меняется самая русофобская страна Европы
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар

Санкционные игры США привели к неожиданным по адекватности оценкам текущего момента даже в Евросоюзе, а Германия и вовсе предложила создать европейский SWIFT.

Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Германия отменяет "изоляцию" России
Евросоюз
Германия отменяет "изоляцию" России
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Религия
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Россия переформатирует Украину через Китай
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай
Как Запад химичит с химоружием
Мир
Как Запад химичит с химоружием
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ