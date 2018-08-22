Аренда квартир в небоскребах стала заоблачной﻿

Арендные ставки на верхних этажах небоскребов в среднем на четверть выше, говорится в исследовании компании Savills. Они могут доходить до 3,2 млн рублей за объект в месяц.

Как отмечают эксперты, те, кто арендует самые дорогие квартиры, как правило интересуются лотами, расположенными на высоких этажах.

В этой локации лидирует Пресня. Это единственный район в центральном округе Москвы, где можно арендовать жилье выше 30-го этажа.

Недвижимость для аренды "под самым небом" представлена в основном в башнях делового центра "Москва-Сити". Она составляет почти 60% общего объема предложения квартир и апартаментов, расположенных в высотных проектах столичного мегаполиса.

По данным Savills, ставка аренды квартир и апартаментов ниже 30-го этажа в среднем на 25% меньше по сравнению с лотами на более высоких этажах.

Средняя ставка аренды квартир и апартаментов, расположенных выше 30-гэтажа, в среднем составляет 360 000 руб. за объект в месяц.

Наибольший выбор вариантов для аренды "на высоте" представлен в башнях ММДЦ "Москва-Сити" (Город Столиц и ОКО), в комплексах "Дом на Беговой", "Воробьевы Горы" и "Триумф-Палас". Самым высоким жилым комплексом в премиуме остается Башня Федерация.

На долю небоскребов приходится порядка 18% от всего предложения столичных новостроек.

По мнению аналитиков, интерес застройщиков к высотным проектам - от 30 этажей - вполне объясним. В условиях дефицита площадок под строительство девелоперы начинают уходить "в высоту". При этом концентрация таких проектов выше в районах со статусным окружением и отличными возможностями для создания "видовых" квартир.