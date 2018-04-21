Строительство еще одного небоскреба в "Москва-сити" начнется этим летом

"Мосинжпроект" планирует строительство небоскреба в комплексе "Москва-Сити". Работы могут начаться уже этим летом. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже принято решение о строительстве, я думаю, что летом могут начаться работы. Срок строительства таких зданий — это, минимум, четыре года", — сказал М. Хуснуллин.

Компания "Мосинжпроект" может использовать в дальнейшем новый небоскреб как свой головной офис, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что был объявлен конкурс на проектирование нового многофункционального комплекса высотой в 104 этажа на одном из участков "Москвы-Сити" в 1-м Красногвардейском проезде. Акционерное общество "Мосинжпроект" принадлежит столичному правительству и является единым оператором строительства метро в Москве, а также ряда транспортно-пересадочных узлов и других знаковых объектов столичного мегаполиса.