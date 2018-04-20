Предложение квартир в Подмосковье достигло рекорда

Первый квартал 2018 года по сравнению с аналогичными периодами последних пяти лет стал рекордным по количеству выставленных на продажу квартир в Подмосковье, сообщает компания "МИЭЛЬ". Сейчас на "вторичке" Московской области выставлено более 53 тысяч квартир.

Эксперты отмечают, что средняя удельная цена предложения по-прежнему стагнирует. По итогам марта 2018 г. она составила 80,6 тыс. руб. за кв.м, практически не меняясь с осени 2017 года.

Текущий уровень средней удельной цены предложения в целом по Московской области соответствует уровню цены весны 2012 года, однако он выше "ценового дна" после кризиса 2008 года.

По отношению к марту прошлого года коррекция цены предложения по локациям варьируется от -1,1% (города дальнего Подмосковья юго-восточного направления) до -7,2% (города дальнего пояса северного направления).

По словам управляющего партнера "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Татьяны Саксонцевой, в отличие от вторичного рынка Москвы, на рынке Подмосковья не происходит заметного роста спроса, выраженного в количестве сделок. Так, по данным Росреестра Московской области, в 1 квартале 2018 года зарегистрированных прав на жилые помещения по всем типам перехода прав (в т. ч. дарения, наследования и пр.) было на 2% меньше, чем в 1 кв. прошлого года.

"Мы не видим оживления спроса, потому что людей больше интересуют бюджетные новостройки в спальных районах столицы и в Новой Москве, а также из-за того, что снижение ставок по ипотеке в меньшей степени, чем в Москве стимулирует спрос — бюджет покупки в области меньше, а доля ипотечных сделок и до снижения ставок была высокой", -подчеркнула Татьяна Саксонцева.