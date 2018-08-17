Новые Ватутинки включены в новый автобусный маршрут

Остановка района Новые Ватутинки включена в маршрут городского автобуса 526, курсирующего от метро "Теплый стан" до Внуково, сообщает компания "Метриум".

Теперь в самый разгар сезона отпусков жители проекта смогут добраться до аэропорта всего за час, сэкономив в пути минимум 20 минут, которые ранее тратились на дорогу до остановки.

По данным "Метриум", с августа 2018 года изменен маршрут автобуса 526, курсирующего от метро "Теплый стан" по Калужскому шоссе через Троицк до аэропорта Внуково. В схему движения автобуса включена еще одна остановка, расположенная на Калужском шоссе, в 400 метрах от ближайшего дома района Новые Ватутинки.

Отныне жители района смогут доехать до Троицка или аэропорта без пересадок. Время в пути займет всего час и пять минут. Автобус курсирует с пяти утра, самый поздний рейс отправляется от Новых Ватутинок в 21.30.

Напомним, за 15-20 минут жители района также могут добраться общественным транспортом до трех станций метро — "Теплый стан", "Саларьево", "Бульвар Адмирала Ушакова". А в ближайшей перспективе появится и собственная станция метро. Кроме того, через район пройдет линия скоростного трамвая.

По словам генерального директора ООО "Новые Ватутинки" Александра Зубца, Новая Москва развивается рекордными темпами. Огромное внимание уделяется именно транспортному сообщению.

"Новые станции метро, трамвайные линии, реконструкция дорог. Все это — стирает границы между "старой" и Новой Москвой и повышает ликвидность новостроек ТиНАО", — подчеркнул Александр Зубец.