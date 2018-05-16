Минстрой подвел итоги анализа "дорожных карт" дольщиков в ПФО и СЗФО

Предварительные итоги анализа региональных планов-графиков ("дорожных карт") субъектов Приволжского федерального округа и Северо-западного федерального округа по решению проблем дольщиков, включенных в реестр пострадавших граждан, подведены в Минстрое России. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин 16 мая.

Согласно "дорожным картам", представленным в Минстрой России в рамках исполнения поручений Президента РФ субъектами ПФО и СЗФО, на 1 апреля 2018 года в них числятся 254 проблемных объекта. За I квартал текущего года из перечня исключен 21 объект. "Мы видим, что регионы проделывают большую работу по решению вопроса недостроенных объектов. Важно не сбавлять темп", — подчеркнул Никита Стасишин.

Он отметил, что в двух субъектах Приволжского федерального округа отсутствуют проблемные объекты и граждане, включенные в реестр пострадавших граждан, это Республика Мордовия и Чувашская Республика. С 1 января в регионах ПФО из реестра было исключено 17 объектов — 8 введены в эксплуатацию, по 9 гражданам предоставлена компенсация.

По данным субъектов СЗФО из перечня "дорожных карт" исключено 4 объекта, все введены в эксплуатацию. В Псковской области выполнение мероприятий по осуществлению мер по решению проблем обманутых дольщиков завершено, права пострадавших граждан восстановлены. Проблемные объекты также отсутствуют в Мурманской области и Ненецком автономном округе.

Никита Стасишин призвал представителей регионов обратить пристальное внимание на резонансные объекты, проводить встречи с инициативными группами.

По словам замглавы ведомства, гражданам, попавшим в сложную ситуацию с недвижимостью, очень важно постоянно получать информацию, на какой стадии решения находится их вопрос, какие действия предпринимаются властью по их объекту.

Никита Стасишин также напомнил, что в скором времени Минстрой России подведет итог анализа планов-графиков, представленных субъектами РФ, информация будет доступна на сайте ведомства.